В 2018 году в России могут отменить поверку счетчиков воды

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов допустил, что население России в 2018 году может быть освобождено от обязательной поверки счетчиков воды. Его слова приводит "Коммерсант".

Как пишут "Известия", произойти это может, в случае если успешно завершится эксперимент по поверке водосчетчиков управляющими компаниями. Отмечается, что пройти он может в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Участвовать будет не целый город, а отдельный район или многоквартирный дом. Такие проверки в 2018 году могут перевести на общероссийский уровень, если инициатива пройдет, сообщает издание.

Абрамов пояснил, что такая мера будет дешевле и быстрее, поскольку работать нужно будет не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией. По его словам, это также поможет избежать мошенничества.

В настоящее время Россандарт обсуждает инициативу с Минпромторгов и Минстроем.