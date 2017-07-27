Злость без причины. Мужику грозит пять лет за порчу трех автомобилей разводным ключом

В мегионскую полицию обратились трое жителей поселка Высокий, у которых неизвестный в один день серьезно повредил автомобили. Все они проживают по ул. Ленина.

Полицейские по горячим следам задержали 29-летнего бездельника. Более того, обнаружили у него разводной ключ, которым он дубасил ни в чем не повинные авто. Причину внезапной ненависти к машинам подозреваемый назвать не смог.

Ущерб, нанесенный владельцам автомобилей, оценивается в 300 тыс. рублей. Злоумышленнику же грозит до пяти лет тюрьмы по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.