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За ходом ремонта дорог в Сургуте можно следить в сети

За ходом ремонта дорог в Сургуте можно следить в сети. Любой горожанин может оценить работу соответствующих служб на интерактивной карте города.

Как сообщает пресс-служба администрации Сургута, на карте отмечены объекты ремонта как нынешнего года, так и предыдущих сезонов. Интернет-ресурс дает подробную информацию о подрядчиках, объемах бюджетных средств, видах ремонтных работ на дорогах города.

Напомним, из бюджета города и автономного округа на ремонт дорог выделено более 500 млн рублей. Сегодня проезжая часть отремонтирована на 80 процентов. Работы ведутся на Грибоедовской развязке, по проспекту Комсомольскому, улицам Декабристов, Геологической, Островского, Аэрофлотской. Методом сплошного асфальтирования избавляют дорожное полотно от колейности и ям еще на 49 участках.

Ремонт планируют завершить к 1 сентября.


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Сегодня в 19:42, просмотров: 116, комментариев: 0


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