Предсезонный матч "Югры" в прямом эфире покажут на странице клуба "Вконтакте"

Сегодня в 19.00 по московскому времени хоккеисты «Югры» матчем с ярославским «Локомотивом» стартуют в столице Белоруссии на «Кубке Минска». Встреча в прямом эфире будет транслироваться на официальной странице клуба «Вконтакте».

В предсезонном турнире, кроме югорчан, участвуют еще пять команд: «Локомотив», три «Динамо» из КХЛ (Рига, Москва, Минск) и хозяева турнира - ХК «Юность-Минск». На групповом этапе «Югра» сыграет с «Локомотивом» и рижским «Динамо», 29 июля состоится финал, в котором сойдутся победители групп.

Как напоминает пресс-служба клуба, в рамках регулярных чемпионатов КХЛ «Югра» встречалась с «Локомотивом» 11 раз, в которых восемь побед одержала ярославская команда. В минувшем сезоне сопернику удалось дважды переиграть югорчан, причем с одинаковым счетом - 1:0.