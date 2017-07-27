Кирилл Серебренников начал съемки фильма о молодом Цое

Режиссер Кирилл Серебренников начал съемки фильма о молодом Викторе Цое. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По информации газеты "Известия" в фильме будет показана жизнь 18-летнего музыканта, когда он готовил свой первый альбом. Отмечается, что картина будет основана на малоизвестных фактах биографии Цоя. В качестве саундтреков планируют использовать песни музыканта, а также западных рок-музыкантов, оказавших влияние на становление русского рока.

"Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, квартирников и всей эпохи рождения русского рока", — пишет издание.

Фильм получит название "Лето". Его релиз ожидается осенью 2018 года.

Напомним, ранее о желании снять картину, посвященную музыканту, заявлял Алексей Учитель.