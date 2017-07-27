В Тюмени за сутки два человека выпали из окон

Два человека выпали из окон в течение суток в Тюмени. В обоих случаях врачам оставалось только констатировать смерть.

Первый вызов в скорую поступил около половины второго ночи. Очевидцы сообщили, что мужчина выпал из окна пятого этажа дома по ул. Стационной. Идет проверка обстоятельств происшествия, но полиция утверждает, что криминального следа в случившемся нет. Погибшему было 46 лет.

Вторая трагедия произошла на улице Кремлевской примерно в 9.30 утра. Здесь женщина 1968 года рождения упала с высоты 13 этажа. По словам свидетелей, несчастная какое-то время сидела в оконном проеме, а потом полетела вниз. Известно, что женщина проживала с сестрой, которой в тот момент не было дома. По предварительной версии тюменка покончила жизнь самоубийством.