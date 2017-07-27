Югра присоединяется к федеральному проекту «Бережливая поликлиника»

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций округа участвуют в федеральном проекте «Бережливая поликлиника» и прошли первый этап обучения по в Ханты-Мансийске.

География внедрения проекта в Югре достаточно широка: это Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Урай, Нягань и Советский.

Пилотный проект «Бережливая поликлиника», который реализуется в ряде российских регионов, призван минимизировать временные затраты пациента на посещение врачебных кабинетов, оптимизировать работу регистратуры, медработников и лабораторий, направлен на улучшение работы поликлиник и создание доброжелательной атмосферы в медицинском учреждении.

Следующим этапом обучения для представителей администраций медицинских организаций по внедрению пилота станет тренинг, который запланирован на осень текущего года.

Справка: Пилотный проект «Бережливая поликлиника», инициированный Департаментом здравоохранения Югры, реализуется в рамках программы «Бережливый регион». Данная программа утверждена Правительством автономного округа и включена в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.