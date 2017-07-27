​Газпром переработка распродает свои машины, базу отдыха и гигантский недостроенный офис

Компания «Газпром переработка» в связи с переездом из Сургута в Санкт-Петербург объявил о распродажи «непрофильных активов». Таким образом, предприятие выставило на торги 49 единиц автотранспортных средств и оборудования, также базу отдыха ЗСК в деревне Лямина Сургутского района (в состав базы отдыха включено движимое имущество в количестве 175 единиц, с перечнем которого можно ознакомиться у собственника имущества) и недостроенное административное здание (в документе уточняется, что строительство завершено на 52 процента) в Сургуте.

Кроме того, на siapress.ru уже обсуждалось, какова могла быть судьба недостроенного офисного здания Газпром переработки — оно могло быть выкуплено региональной властью для разных целей. Подробнее об этом — здесь. Новый офис оценивали по разному, портал ura.ru сообщил, что цифра доходит до 10 млрд рублей.

Полный перечень «непрофильных активов» опубликован на сайте компании в разделе «Реализация непрофильных активов».

Напомним, что "Газпром переработка" переезжает в Санкт-Петербург после неожиданной смены топ-менеджмента: в мае 2016 года многолетний руководитель-газовик Юрий Важенин был отправлен в отставку (позже он занял пост сенатора от Югры в Совете Федерации), а его место занял Марат Гараев. Практически сразу после этого было объявлено о том, что Газпром переработка переезжает поближе к головному офису газового гиганта в Санкт-Петербург.