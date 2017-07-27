Опыт Югры по изучению школьниками родных языков признан одним из лучших на Урале

Опыт Югры по изучению школьниками из числа коренных малочисленных народов Севера родных языков признан одним из лучших в Уральском федеральном округе. Об этом журналистам в ходе брифинга рассказал главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в УрФО Дмитрий Кузьменко.

«Коренные народы проживают в Уральском федеральном округе в 4 субъектах – Югре, Ямале, Тюменской и Свердловской областях. Признан положительным опыт Ямала по каникулярной подготовке школьников и дошкольников к учебному году. В Югре отмечен положительный опыт по изучению родных языков школьниками из числа КМНС», - рассказал Дмитрий Кузьменко.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность коренного населения Югры составляет 31,5 тыс. человек, из которых 6 935 школьников. Рост численности школьников из числа малых народов за 3 года составляет 11%. Они Севера обучаются в 297 муниципальных общеобразовательных организациях всех муниципальных образований автономного округа.

В 2016-2017 учебном году в 28 школах (Белоярского, Березовского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Кондинского, Октябрьского, Ханты-Мансийского районов) изучали родные языки 1769 человек, тогда как годом ранее таких было 1662.

В округе принят комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей родного языка и литературы Югры на 2016-2020 годы. В 2016-2017 учебном году повышение квалификации по методике преподавания родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов прошли 93% учителей родных языков