Кредитными картами Сбербанка пользуется около 800 тысяч жителей Западной Сибири

С начала 2017 года Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал клиентам свыше 83 тыс. кредитных карт. Всего кредитными картами банка пользуются около 800 тысяч жителей Западной Сибири.

«Кредитная карта позволяет клиентам совершать важные покупки, не откладывая. Льготный период кредитования составляет до 50 дней. Если в течение этого срока полностью вернуть деньги на карту, то банк не будет начислять проценты за пользование средствами. Кроме того, все владельцы кредитных карт могут стать участниками бонусной программы «Спасибо от Сбербанка», получать бонусы за покупки, обменивать их на скидки на товары и услуги от партнеров банка», — отметил директор управления продаж и обслуживания в сети ВСП Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Попов.

Напомним, что с начала июля Сбербанк снизил процентные ставки на 2-6 п.п. по кредитным картам массовой линейки уровня Classic, Gold, а также по картам моментальной выдачи. Теперь клиенты, получившие предварительно одобренное предложение, могут оформить кредитную карту по ставке до 23,9% годовых.

Получить более подробную информацию и оформить заявку на получение кредитной карты можно в любом отделении банка или на официальном сайте www.sberbank.ru.