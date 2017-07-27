В Израиле День победы 9 мая официально стал праздником

Комиссия израильского парламента по образованию утвердила законопроект о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая в Израиле, сообщает ТАСС. Соответствующее заявление было размещено в среду на официальном сайте ведомства.

"Сегодня мы отдаем дань памяти героизму воинов стран антигитлеровской коалиции и особенно героизму воинов-евреев. Многие пожилые репатрианты были солдатами и офицерами на фронтах Второй мировой войны, и сегодня мы воздаем должное их мужеству и героизму", - пояснил решение депутат парламента Одед Фарер, один из авторов законопроекта.

В числе положений законопроекта - ежегодное празднование Дня Победы союзников над нацистской Германией и изучение темы победы над Германией в частях армии обороны Израиля и средних школах. Отмечается, что в школах еврейского религиозного сектора праздник по распоряжению министра образования могут отмечать по еврейскому календарю - 26 ийяра.