Правительство окажет помощь ипотечным заемщикам на 2 млрд рублей

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о финансовой помощи в размере двух миллиардов рублей «проблемным» держателям ипотечных кредитов, сообщает «Эхо Москвы».

Меры правительства предполагают выделение денег Минстрою для взносов в капитал «Агентства ипотечного жилищного кредитования» и – опосредованно – банкам в счет компенсации убытков. Речь идет о тех случаях, когда вдруг были изменены условия возврата кредитов заемщиками.

По предварительным расчетам, сумма в 2 миллиарда рублей поможет реструктуризировать около 1300 проблемных кредитов, взятых ранее. До конца весны этого года действовала государственная программа поддержки ипотечников. Она работала с апреля 2015-го. В нее входили заемщики, имеющие одного и более детей, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, где есть инвалиды. В правительственной справке к распоряжению правительства отмечается, что выделение средств из резервного фонда позволит продолжить реализацию программы и помочь отдельным категориям заемщиков.

Стоит отметить, что Минстрой, Минфин, Минэкономики и ЦБ долго не могли договориться о том, в каком виде, с каким бюджетом и для каких заемщиков выделять помощь.

Ранее серию акций и пикетов с требованиями к Минфину и ЦБ о реструктуризации своих кредитов провели валютные ипотечники. В правительстве обещали рассмотреть их проблемы. Однако, конкретных решений предложено не было.