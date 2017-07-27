Строители «Ямал СПГ» объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

Рабочие, трудившиеся на строительстве «Ямал СПГ», 27 июля объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты в течение более трех месяцев, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на одного из участников акции протеста. Он, как и другие протестующие, является сотрудником петербургской компании «РСК-Логистик» — бывшего подрядчика «Ямал СПГ» (крупнейший акционер компании — «НОВАТЭК»).

Голодающие записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили его о помощи. «Пока мы не получим деньги, мы не откажемся от своего и не отступимся», — говорят участники акции, обращаясь к главе государства.

Это уже не первая голодовка сотрудников «РСК-Логистик». По данным Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге, долги по зарплате с марта 2017 года составляют около 53 млн рублей. Сразу несколько сотрудников «РСК-Логистик» сообщили РБК Тюмень, что, по версии представителей питерской компании, они не могут получить зарплату из-за того, что деньги якобы не перечисляет «Ямал СПГ». Эту же информацию представитель «РСК-Логистик» сообщил в инспекцию труда. Компания «Ямал СПГ» предположительно, могла задолжать «РСК-Логистик» по разным данным от 1,8 до 2 млрд рублей.

Проект «Ямал СПГ» реализуется в ЯНАО. Он предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. ОАО «Ямал СПГ» — предприятие компании «НОВАТЭК» (50,1%), концерна TOTAL (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).