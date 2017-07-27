​В Югре творческие ребята и Союз молодежи создали «Креативный город». Летний лагерь проходит в Нефтеюганске

«Региональный молодежный центр» в Нефтеюганске собирает юных югорчан возрастом от 13 до 18 лет. С 24 по 29 июля здесь действует смена «Креативный город», она входит в программу летнего форум-центра. Путевки пятидесяти ребятам из 15 муниципалитетов округа предоставляет департамент образования и молодежной политики Югры. Программу по заказу регионального руководства организовала Ханты-мансийская окружная общественная организация «Российский Союз Молодёжи». «Мы старались найти детей, занимающихся какими-либо творческим ремеслом, поэтому в основном путевки были наградными. Но, так как сейчас период отпусков, свободные места получили ребята, заинтересованные в теме смены. Мы вместе создаем «Креативный город», где ребенок может воплощать свои творческие порывы в жизнь. Наш город наполнен мастерскими, студиями, оригинальными лабораториями. Здесь у каждого жителя имеется паспорт горожанина, где он отмечает места, которые посетил», – рассказала корреспонденту siapress.ru руководитель проекта Анастасия Скосырская.

Организаторы предоставили участникам широкий выбор площадок: театральная студия, медиа центр, занятия по хореографии и музыке, графическая студия, где будут создаваться арт-объекты из подручных средств и граффити. А также действуют прикладные занятия для отдыха, например, плетение фенечек. Координаторы, «Российский союз молодежи», не ограничились исключительно творческими направлениями в организации досуга ребят, а добавили и немного спорта - занятия карате, и интеллектуальной деятельности – на смене пройдут турниры по шахматам.

В «Креативном городе» работают не только квалифицированные педагоги, но и молодежная общественность, представленная театром «Гротеск», профессиональным хореографом из Ханты-Мансийска, театром моды «Кардиган», театр-студией «Отдыхай». Такой подход позволяет обмениваться опытом молодым специалистам с юными, начинающими деятелями искусства.

Главное итоговое мероприятие смены пройдет уже в пятницу, 29 июля. «Городской фестиваль», где участники покажут, чему научились, продемонстрируют танцы, песни, театральные постановки и множество других номеров.

Руководитель смены подчеркивает важность вовлеченности в процесс, то есть несмотря на единовременность данной смены, оценить готовые творческие продукты можно в режиме реального времени. «Креативный город» учит ребенка пониманию, что любая идея может иметь динамичное развитие и видимый результат: «Да, не все будет идеально отработанно, но эмоции и чувство причастности - наша главная цель».

Следующая профильная смена – «Мы – команда РДШ» – пройдет с 31 июля по 7 августа. К участию в смене приглашаются члены Российского Движения Школьников, лидеры органов ученического самоуправления, лидеры детских и молодежных общественных организаций, члены молодежных и детских совещательных органов при муниципальных образованиях, участники и победители конкурсов лидерской направленности в возрасте от 14 до 18 лет.