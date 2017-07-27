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Количество пользователей Facebook превысило 2 млрд человек

Месячная аудитория Facebookвыросла на 17% в годовом выражении, до 2,01 млрд человек при ожидавшемся повышении до 1,93 мрлд, сообщает Интерфакс. Количество пользователей соцсети с ежедневной активностью учетной записи выросло также на 17% - до 1,32 млрд, совпав с прогнозом.

"У нас были хороший второй квартал и хорошее первое полугодие. Наше сообщество достигло 2 млрд человек, и мы стремимся сблизить жителей мира", - заявил основатель и глава компании Марк Цукерберг.

Подскочила и прибыль компании – во втором квартале 2017 года рост составил 71%, благодаря быстрому увеличению рекламной выручки. Как сообщается в пресс-релизе Facebook, чистая прибыль в апреле-июне подскочила до $3,89 млрд, или $1,32 в расчете на акцию, по сравнению с $2,28 млрд, или $0,78на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка компании повысилась на 44,8% - с $6,4 млрд до $9,32 млрд.

Доходы соцсети от рекламы в минувшем квартале выросли на 47% - до $9,1 млрд. Около 87% выручки от рекламы в первом квартале компания получила с мобильных устройств по сравнению с 84% годом ранее. По оценкам аналитической фирмы eMarketer, нетто-выручка Facebook в сегменте цифровой рекламы увеличится в 2017 году на 35% - до $36,29 млрд. Акции Facebook подорожали на 3,3% на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в среду. Капитализация компании с начала 2017 года выросла на 44%, до $480 млрд.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 23, комментариев: 0


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