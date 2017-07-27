Наталья Комарова назначила двух директоров департаментов своего правительства. Один из них связан с СИА-ПРЕСС

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла окончательное решение о двух директорах важных департаментов: социального развития и образования и молодежной политики. Напомним, что назначению предшествовала демократическая процедура по предварительному отбору кандидатов, их экспертной оценке и публичным дебатам.
В итоге директором департамента социального развития стала начальник управления соцзащиты населения Нижневартовска Светлана Давиденко. Департамент образования и молодежной политики возглавил директор института естественных и технических наук СурГУ Алексей Дренин.
Примечательно, что три года назад Алексей Дренин был участником первой серии публичных лекций, запущенной СИА-ПРЕСС вместе с Сургутским Государственным университетом.
Культура открытого воздуха. Организатор культурного опен-эира «Морской фестиваль» Юрий Семенков // ONLINE 28 июля в 10:30