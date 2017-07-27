В летних лагерях проводят каникулы 21 тысяча детей из Сургута

Более 21 тысячи детей из Сургута проводят свои каникулы в летних лагерях, сообщает сайт городской администрации. Из них 13 тысяч участвуют в образовательных программах, а в общей сложности 46 тысяч юных жителей города участвуют в каникулярном отдыхе.

Всего на территории Сургута летом принимают детей 74 лагеря, в которых сейчас завершается вторая смена. Впереди третья августовская смена, в течение которой будут работать два загородных лагеря и три – в школах города. В четвертую смену почти две тысячи сургутских школьников смогут отдохнуть за пределами города в лагерях Тюменской области, Башкортостана.

Накануне чиновники сургутской администрации посетили спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» и дневной лагерь на базе начальной школы №30. Там, и.о. главы города Алексей Жердев сообщил, что в планах у властей комплексное развитие лагеря Центра специальной подготовки «Сибирский легион», совершенствование программы военно-патриотического воспитания подростков и тесное взаимодействие с другими профильными спортивными учреждениями города.

«Дано поручение всем руководителям профильных комитетов, департаментов организовать обратную связь, в первую очередь с детьми и родителями отдыхающих. Конечно, будем учитывать мнение персонала, который здесь работает. Это делается для того чтобы сейчас, когда есть возможность внести изменения в бюджет следующего года, предусмотреть возможность улучшения этого процесса. Мы хотим, чтобы отдых был полноценным, чтобы детям было интересно», – добавил Алексей Жердев.