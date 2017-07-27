603 югорчанина прошли обучение компьютерной грамотности

Курсы компьютерной грамотности в Югре прошли 603 человека, сообщает департамент информтехнологий округа.

В программу обучения входит два курса: «e-Citizen – Электронный гражданин» и «Эффективное использование сервисов электронного правительства». В первом приняли участие 373 человека, из них 306 пенсионеров. Второе направление заинтересовало 230 человек, из них 83 пенсионера.

Личными помощниками в обучении для участников стали индивидуальные занятия с тьюторами, учебные пособия и желание приобрести свой домашний компьютер.

В этот раз оплата обучение через портал государственных услуг оказалось - государственные пошлины через сайт были на 30% дешевле, чем через кассы. Слушатели научились осуществлять поиск адресов и контактов для личных обращений к президенту, губернатору округа, депутатам и ведомствам.