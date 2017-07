В Новосибирске может появится памятник солисту Linkin Park Честеру Беннингтону

В Новосибирске могут установить памятник солисту американской группы Linkin Park Честеру Беннингтону, который покончил с собой на прошлой неделе, сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что заявки на установку памятника в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска» прислали два жителя города. Они пояснили, что Беннингтон — великий рок-музыкант, ставший символом поколения 2000-х годов.

Памятник предлагается установить на набережной Оби. На нем может быть написана измененная фраза из одной из песен группы «Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars?» («Кого волнует, что среди миллиона звезд в небе погаснет одна?»).

Ранее у здания посольства США в Москве возник стихийный мемориал в память о фронтмене группы Linkin Park Честере Беннингтоне.