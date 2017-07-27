Визу во Францию можно будет оформить за два дня

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что для повышения туристической привлекательности республики, срок выдачи виз туристам сократится до двух дней. Это касается десяти государств, среди которых есть и Россия, сообщают «Ведомости». Выборка была простой: откуда наибольший туристический поток – тем и ускоренная выдача визы. Однако это касается только «горячих» сезонов, а в остальное время срок выдачи шенгена составит обычные 10 дней.

На данный момент «28-часовой визовый режим» во Франции действует для семи государств, с 1 ноября 2017 года к ним присоединится Россия вместе с Таиландом, Филиппинами, Камбоджей, Лаосом, Бирмой, Индией и Индонезией.

Все это делается Францией для того, чтобы к 2020 году увеличить число иностранных туристов до 100 млн. человек и получать от них ежегодный доход в размере 50 млрд. евро.