В ответ на санкции Россия может арестовать американские дачи в Москве

Ответом на усиление американских санкций может стать арест дачного комплекса американского посольства в Серебряном Бору и их складских помещений, сообщает «Коммерсант со ссылкой на источнике в российском МИДе. Помимо этого, из России могут быть высланы 35 американских дипломатов. Столько же представителей российского дипкорпуса вынуждено было покинуть США после введения экс-президентом Бараком Обамой антихакерских санкций 29 декабря 2016 г.

Не исключено, что Москва откажется от сотрудничества в наиболее важных для Вашингтона вопросах. Например, сейчас США добиваются от России усиления давления на КНДР, в том числе через Совет Безопасности ООН.

Издание допускает, что ответ Москвы может затронуть и работающие в России американские компании, наиболее широко представленные в потребительском секторе и IT. Так, проблемы McDonald`s в России в начале украинского кризиса рынок напрямую связывал с политикой.