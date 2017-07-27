Пожарные проверяют школы Югры перед учебным годом

Сотрудники МЧС проверяют югорские школы на пожарную безопасность. Профилактические операции накануне нового учебного года проходят во всех городах Югры, и Сургут не исключение.

«В первую очередь пожарные проверяют источники наружного противопожарного водоснабжения. Это касается свободных подъездов и подходов к гидрантам, а также их исправности. С персоналом проводят инструктажи о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в случае возникновения пожара, пожарно-тактические занятия и практические тренировки по эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации», – рассказали в Сургутском пожарно-спасательном гарнизоне.

Накануне сотрудники 41-й пожарно-спасательной части провели учебную эвакуацию в школе №26. По сценарию, на приемно-контрольный прибор поступил сигнал о пожарной сигнализации в помещении пищеблока на первом этаже. Благодаря слаженным действиям коллектива, исправной системе оповещения о пожаре и свободным путям эвакуации все сотрудники покинули здание в кратчайшее время.

Такие показательные занятия проводятся во всех школах для выявления нарушений, которые могут стать причиной травм или гибели людей во время эвакуации.