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Попавшим в зону подтопления жителям Высокого Мыса построят новые дома

Попавших в зону подтопления жителей поселка Высокий Мыс Сургутского района переселят в дома, построенные за бюджетный счет.

Администрация Сургутского района решила построить попавшим в зону подтопления жителям поселка Высокий Мыс не многоквартирный дом (МКД) как планировалось ранее, а четыре отдельно стоящих дома с приусадебными участками на двух хозяев каждый.

Напомним, что на сегодняшний день несколько домовладений в Высоком Мысу сползают с берега в водоем. Решать вопрос с переселением жителей районная власть начала заблаговременно, более года назад. Но от переезда в пос. Солнечный, где находится единственный сегодня муниципальный жилой дом с незанятыми квартирами, высокомысовцы отказались. Год назад они смогли убедить муниципальных чиновников построить для переселения жителей из аварийных домов здание на территории поселка: дом на 12 квартир. Но нынешним летом, когда участок под МКД был уже выделен, люди от этого варианта отказались.

«У нас другой уклад жизни, нам нужны свои дома с приусадебными участками», - заявила главе Сургутского района месяц назад во время сельского схода одна из жительниц поселка.

Трубецкой попытался объяснить людям, что администрация имеет право заказывать и оплачивать жилье только эконом-класса. Отдельные коттеджи с собственными земельными участками под это определение не подходят. Но Высокий Мыс настаивал и все же настоял на своем. Правда, с небольшим компромиссом.

«Максимум, это должен быть один дом на два хозяина, со своим земельным наделом каждому. В общей сложности – четыре дома», - озвучил приемлемые на взгляд селян требования к будущему жилью глава поселения Тундрино, в состав которого входит Высокий Мыс, Манарбек Жумабаев.

Компромисс между общественным запросом и возможностями бюджета глава Сургутского района Андрей Трубецкой озвучил в минувшую среду на инвестиционном совете, одной из тем которого было развитие жилищного строительства в сельских поселениях Русскинская, Локосово и Высокий Мыс. В частности, он поручил председателю комитета архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района Аршаку Атояну начать подготовку к возведению четырех двухквартирных домов с земельными участками. В крайнем случае, двух четырехквартирных.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 102, комментариев: 0


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