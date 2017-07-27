В России вышел закон, по которому все «откосившие» от армии не смогут работать на госслужбе в течение 10 лет

Вчера, 26 июня, на официальном портале правовой информации был опубликован закон, по которому мужчины, уклонившиеся от службы в армии, на протяжении десяти последующих лет не смогут работать в государственных и муниципальных службах. Федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным, сообщают «Ведомости».

На самом деле еще в 2014 году был принят другой закон, по которому «откосившие» вообще никогда больше не могли работать в государственных органах, однако позже Конституционный суд счел эту норму не соответствующей Основному закону страны.

Ну а новый закон будет работать просто: в органы муниципальной и государственной власти от военного комиссариата будут приходить списки работников, которые не прошли службу в армии. После этого их должны будут уволить.