Жители Казани стали чаще летать в Югру

Власти воздушной гавани Казани констатируют факт, что жители Республики Татарстан стали чащи летать в Югру. За первое полугодие пассажиропоток в северный регион существенно вырос. Так, например, показатель на маршруте в Нижневартовск увеличился на 29,1%, а на маршруте Казань – Уфа – Сургут – на 21,6%.

Рейсы из Казани в города Югры выполняет авиакомпания «ЮВТ-Аэро» в рамках реализации федеральной программы субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации. Софинансирование для полетов по данным направлением оказывают власти Республики Татарстан.