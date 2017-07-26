В Лангепасе из-за антисанитарии приостановлена деятельность местного хлебозавода

Санитарные врачи после проверки деятельности предприятия «Лангепасский хлебозавод» приняли решение приостановить его деятельность на 90 суток. К такой мере их подтолкнули выявленные нарушения требований нормативных документов санитарного законодательства и технических регламентов.

Как оказалось, в помещении, где располагалось предприятие, не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации, обнаружены экскременты грызунов. Кроме того, стены производственного цеха имеют дефекты покраски, загрязнены, необходимо проведение косметических ремонтных работ, а также ряд других нарушений.

«Все выявленные нарушения являются грубыми, не соответствуют требованиям санитарных правил и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. По факту данных нарушений к юридическому лицу применена обеспечительная мера – временный запрет деятельности», - пояснила специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Лангепасе и г.Покачи Карлагаш Раизова.