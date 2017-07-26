«Ютейр» судится с властями Тюмени. Под ударом 250 дольщиков

Верховный суд России отправил на пересмотр иск авиакомпании «ЮТэйр» к администрации Тюмени о признании незаконным разрешения на строительство вблизи аэропорта Плеханово жилого комплекса, сообщает РБК Тюмень. Дело передано в Арбитражный суд Тюменской области.

Согласно материалам дела, в декабре 2015 года администрация Тюмени выдала компании «Сибстройсервис» разрешение на строительство трехсекционного 12-этажного жилого дома, который должен располагаться недалеко от аэродрома Плеханово.

«Ютейр» с марта 2016 года оспаривает выдачу разрешения на строительство, так как земельный участок под домом считается приаэродромной территорией. В иске указано, что строительство жилых объектов менее чем за 1 км от контрольной точки аэродрома создает угрозу безопасности полетов.

Правда, нижестоящие суды посчитали, что отмена разрешения на строительство нарушит права дольщиков, которых в спорном объекте, по данным Росреестра, более 250.

Аэродромный комплекс с 2013 года находится в аренде на 49 лет у дочерней структуры авиакомпании — ООО «ЮТэйр-Лизинг». Аэродромную деятельность осуществляет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Акционеры перевозчика Тюменская область и Югра.