Суд Лондона обязал Украину выплатить России 3,5 млрд долларов

Высокий суд Лондона утвердил сумму, которую Украина должна заплатить России за дефолт по принадлежащим Фонду национального благосостояния (ФНБ) облигациям времен Виктора Януковича на $3 млрд, сообщает РБК. Английский суд постановил, что помимо основного долга на $3 млрд и невыплаченного купона на $75 млн Украина должна заплатить штрафные проценты на основной долг и сумму невыплаченного купона. По данным Минфина, ежедневно штрафной процент составляет более $673 тыс. и рассчитывается с 21 декабря 2015 года.

Таким образом, сумма штрафа по состоянию на 26 июля 2017 года (за 584 дня) составляет $393 млн. Это значит, что на сегодняшний день Украина должна России $3,47 млрд. Кроме того, суд обязал Украину возместить России судебные расходы в размере £2,8 млн ($3,6 млн), говорит российский Минфин.

В сообщении отмечается, что Высокий суд «вопреки попыткам России установить обременительные условия для осуществления прав Украины на апелляцию» подтвердил эти права. По версии украинского ведомства, апелляция «имеет реальные шансы на успех». Слушания по апелляции должны состояться во второй половине января 2018 года.

В конце марта 2017 года английский суд обязал Киев выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в $3 млрд и начисленные проценты. В июне Украина подала апелляцию на это решение.