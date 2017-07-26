К новым американским санкциям добавились и европейские. Эти за Siemens

Послы Евросоюза согласовали включение в черный список для России четырех человек и трех компаний из-за скандала вокруг турбин Siemens, сообщает «Коммерсант».

Кого именно коснулись санкции, не уточняется.

Под ограничительные меры могут попасть входящие в «Ростех» ОАО и ООО «ВО “Технопромэкспорт”» (ТПЭ), а также их руководители. Кроме того, в список ЕК может попасть чиновник из Минэнерго РФ — наиболее вероятно, что им окажется заместитель министра Андрей Черезов, курирующий Крым.

Напомним, что «европейский ответ» на поставку газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций инициировала Германия. В МИД ФРГ вчера заявили: «В качестве ответа на нарушающую договор поставку турбин в Крым мы готовим реакцию на европейском уровне».