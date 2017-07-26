Следственный комитет по Югре подвел итоги за первые шесть месяцев 2017 года

Югорский Следственный комитет подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года, сообщает сайт ведомства.

За это время следователи рассмотрели 1400 уголовных дел, из которых 630 были направлены в суд. Имущество обвиняемых было арестовано на сумму 114 миллиона рублей, а всего в 2017 году в бюджет государства удалось возместить ущерб в сумме свыше полумиллиарда рублей.

Отдельным пунктом в отчете шла борьба с коррупцией. В ее рамках было заведено свыше 139 уголовных дел о коррупционных преступлениях, а всего в производстве следователей находилось 182 дела. В судах по итогам оказалось 33 уголовных дела, по которым на скамье подсудимых оказались 33 человека. Из них 3 должностных лица из органов местного самоуправления, 3 – из органов федеральной службы исполнения наказаний, 1 должностное лицо из сферы здравоохранения, 3 - из числа сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий. По обвинению в неуплате налогов было заведено 24 дела, по которым в казну должны перечислить 469 миллионов рублей.

В работу правоохранителей все больше проникают высокие технологии - за первые полгода 2017 с помощью криминалистических гаджетов удалось раскрыть 53 преступления. Активно внедряется и «детектор лжи», который за шесть месяцев был использован 91 раз.