​Самый крупный аквапарк в Югре – партнер бонусной программы «Спасибо от Сбербанка»

К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» в Сургуте присоединился новый партнер – самый крупный аквапарк в Югре «Аквамарин». Теперь при оплате услуг картой Сбербанка участники программы получат повышенные бонусы СПАСИБО – 10% от суммы покупки.

«Число партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» постоянно растет, мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли совершать важные покупки, получать качественные услуги с приятными бонусами и хорошими скидками», – прокомментировала директор управления торгового эквайринга Западно-Сибирского банка Сбербанка Ксения Пунько.

На данный момент к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» на территории России подключено более 650 партнеров и 27 млн участников.

Стать участником бонусной программы может любой держать карты Сбербанка, регистрация занимает не более 1 минуты. Получить более подробную информацию можно на сайте проекта spasibosberbank.ru или по телефону горячей линии: 88005555550, далее 5.