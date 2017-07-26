В Югре закончился «Славянский ход»

В Югре завершилась научно-исследовательская экспедиция "Славянский ход — 2017", проводимая в рамках масштабного исторического проекта "Многовековая Югра". В начале недели ее участники вернулись в Ханты-Мансийск, сообщает РИА Новости.

Экспедиция продлилась более десяти дней. По словам организаторов, в ней приняли участие 30 человек, которые отправились по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово и обратно, чтобы изучить деятельность местных жителей по сохранению культурных ценностей, вовлечению представителей разных народов в культурную жизнь отдаленных территорий Югры.

"Мы собрали этнографическую информацию, в том числе, связанную с культурой старожилов. Удалось побеседовать с властями Октябрьского и Березовского районов, с представителями организаций, работающих в сфере культуры, обсудить вопросы, которые волнуют их сегодня", — рассказала РИА Новости научный руководитель экспедиции Светлана Гетьман.

Одной из задач исследовательской экспедиции было изучение межнациональных отношений в Октябрьском и Березовском районах. Как отметила научный руководитель группы, в этих территориях уделяется много внимания традициям, быту коренных малочисленных народов Севера, однако, в свою очередь, работа над сохранением русской культуры нуждается в качественном усилении, в том числе, через привлечение кадров.

"Мы подготовим резолюцию по итогам нашей научно-исследовательской экспедиции, ее проект практически готов, после доработки она будет направлена специалистам в профильных департаментах правительства Югры", — резюмировала Светлана Гетьман.

Традиционная экспедиция "Славянский ход" в текущем году посвящена историческому проекту "Многовековая Югра", разработанному в честь 825-летия со времени формирования первых государственных образований на территории округа. Данный проект, предусматривающий организацию серии археологических, культурологических и антропологических исследований, призван ответить на ряд вопросов, связанных с пробелами в истории региона.