​Украина оставила районы Донецкой области без электричества

Украина прекратила подачу электроэнергии в неподконтрольные районы Донецкой области. Об этом заявил в среду и. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, сообщает «ТАСС».

"С 00:00 26 июля 2017 года прекращен переток электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области, – написал он в Facebook. – Территория отдельных районов Донецкой области пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины".

По словам Ковальчка потребности в электроэнергии неподконтрольных Киеву территорий Донбасса покрываются за счёт Старобешевской и Зуевской ТЭС, также поставками из РФ по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.

Также Украина также прекратила перетоки электроэнергии с провозглашенной Луганской народной республикой(ЛНР) еще в апреле текущего года. ЛНР тогда заявили, что могут полностью обеспечить себя электричеством из собственных источников.

Напомним, что 18 июля Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства под названием Малороссия, которое, по его словам, является правопреемником бывшей Украины. Более подробно читайте в материале siapress.ru.