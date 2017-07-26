Международных рейсов из аэропортов Югры стало больше

Из международных аэропортов Югры, которые расположены в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске, с начала года увеличилось количество рейсов, отправляемых за границу. Об этом свидетельствуют данные статистики региональной таможни.

«В первом полугодии 2017 года оформлено 483 авиарейса, тогда как за аналогичный период прошлого года было 417 рейсов. Увеличился и пассажиропоток с 57,5 тыс. физических лиц до 92,8 тыс. человек», - сообщили в ведомстве.

На показатели повлияли появившиеся в расписании рейсы, например, в Турцию и Тайланд. Как сообщал siapress.ru ранее, если в прошлом году жители восточной части Югры были вынуждены ехать в Сургут, чтобы отправится на заграничные курорты, то сейчас туристические операторы организовали чартерные рейсы из Нижневартовска. При этом их выполняет три авиакомпании с высокой частотой.