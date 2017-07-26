​В уральской больнице врачей штрафуют на 500 рублей за смерть пациента

В городе Катайск (Курганская область) с врачами в больнице заключают дополнительное соглашение о «выплатах стимулирующего характера», которые рассчитывают по бальной системе, сообщает «Meduza».

Таким образом, за смерть пациента у врача будут вычитать 5 балов, если пациент моложе 60 лет, умер от инфаркта или инсульта, при этом в последний год жизни не наблюдался у врача. Стоит отметить, что штрафы предусмотрены не только за смерть пациентов. Три бала вычитают, когда у пациента диагностируют рак в последней стадии или туберкулез (при условии, если пациент не делал флюорографию более двух лет). Два балла вычитают, если поступает обоснованная жалоба от пациента.

Для врачей один балл равняется 100 рублям, для медсестер и фельдшеров — 50 рублям.

Один из врачей, работающих в поликлинике в больнице, рассказал Znak.com, что врачи зарабатывают не более 25 тысяч рублей, а фельдшеры — около 10 тысяч.

Сергей Мисюк, главный врач Катайской больницы назвал дополнительное соглашение типовым. «Там предусматриваются и поощрения, и наказания», — сообщил он и добавил, что балльная система не противоречит закону.