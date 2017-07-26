​Тюменская студентка придумала, как освободить дороги от пробок

Тюменская студентка Ольга Буракова рассказала о своём проекте, который позволит избавить город от пробок и уменьшить количество аварий. Свой проект она уже презентовала министру транспорта РФ Максиму Соколову на конкурсе «Моя страна – моя Россия» и даже получила одобрение на его реализацию. По словам студентки, её систему могут начать тестировать уже в ближайшие два года в Тюмени, сообщает «72.ru».

«Работа системы, которую я придумала, подобна пешеходному вызывному устройству. Есть жесткий режим светофорного регулирования, когда светофор работает постоянно в заданном цикле, а наш режим позволяет двигаться основному транспортному потоку без задержек. Когда с второстепенного направления подъедет автомобиль и попадет в зону контроля детектора, для него включится зеленый сигнал, – рассказала автор проекта Ольга Буракова. – Подобные системы уже существуют, но особенность нашей заключается в возможности регистрации ТС, остановившихся в зоне контроля детектора.»

Кореспонденты 72.ru обратились за экспертным мнением в МКУ «Тюменьгортранс». «По маршруту автоматизированной системы дорожного движения отсутствуют пересечения, на которых работа такого алгоритма была бы эффективной. Для его реализации нужен перекресток хотя бы с одним незагруженным направлением, который работает в отдельной фазе светофорного режима, с установленным на нем транспортным детектором, – прокомментировал директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник. – Чтобы внедрить подобное управление на светофорных объектах, необходимо дооснастить регулируемое пересечение дорогостоящим оборудованием – детекторами транспорта со всех подходов, дорожными контроллерами, а также установить бесперебойную связь контроллера с сервером Тюменьгортранса».