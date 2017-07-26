«Плюшевый» гусь Пискулька путешествует по Югре

Главный герой природоохранного проекта «Сохраним пискульку в Югре» – плюшевый гусенок Пискулька – накануне прилетел в Ханты-Мансийск. В ближайшие две недели местом его обитания станет природный парк «Самаровский чугас».

Первую встречу плюшевый гусенок проведет уже завтра.

25 июня в 16.00 в эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище» он встретится с детьми, которые проходят профилактическое лечение в Ханты-Мансийском противотуберкулезном клиническом диспансере. Позже совместно с сотрудниками природного парка «Самаровский чугас» гусенок Пискулька побывает в дошкольных учреждениях и пришкольных лагерях города, где расскажет об особенностях жизни в природе, а также о своем «перелете» по районам Югры. За два месяца путешествия гусенок побывал в Белоярском и Советском районах, погостил в природных парках «Нумто» и «Кондинские озера».

После пребывания в Ханты-Мансийске гусенок отправится в Нижневартовский и Березовский районы. Позже посетит природоохраняемые территории Ямала, а затем «улетит» на встречи и познавательные мероприятия в Казахстан. На свою малую Родину, в Белоярский район, гусёнок Пискулька вернется ближе к зиме.

Напомним, природоохранный проект «Сохраним пискульку в Югре» стартовал в апреле этого года. Его цель – рассказать жителям региона об исчезающем виде малого белололобого гуся (пискульки) и привлечь внимание к решению проблемы по сохранению редкого вида птицы.