Благодаря обновленным информационным ресурсам югорчане смогут отслеживать работу любого транспорта в Югре округе

Департамент информационных технологий Югры провёл модернизацию АИС «Управление транспортом». Теперь на ТИС Югры pubweb.admhmao.ru в разделе «Транспорт» доступна информация о работе не только автомобильного, но также воздушного, водного и железнодорожного пассажирского и грузового транспорта.

В этом разделе пользователи могут узнать о маршрутах движения, тарифах и перевозчиках; расписание движения транспортных средств на остановках. Кроме того, в АИС «Управление транспортом» доступны сервисы по построению маршрута следования пассажирским транспортом по выбранным точкам на карте и мониторинг движения транспортных средств. Таким образом, югорчане могут сами спланировать себе маршрут передвижения по округу перечисленными видами транспорта, выбирая наиболее удобное расписание, возможные пересадки и даже фирмы-перевозчики.

По итогам первого полугодия 2017 года в разделе «Транспорт» ТИС Югры доступна информация о 310 маршрутах автомобильного, 42 маршрутах воздушного, 19 маршрутах железнодорожного и 15 маршрутах водного транспорта. Мониторинг движения автомобильного транспорта доступен на 132 маршрутах, а это на 50 маршрутов больше, чем по итогам первого квартала текущего года. Жители округа уже оценили удобство АИС «Транспорт» – количество обращений за 1 квартал 2017 года по сравнению с 2016 годом выросло почти в 3 раза.