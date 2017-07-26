В окружном кардиологическом диспансере проводят уникальные операции на сердце

В окружном кардиологическом диспансере хирургами выполняются уникальные операции через небольшой разрез.

Специалисты центра проводят сложные хирургические вмешательства на клапанах сердца, используя мини-доступ размером 7 см. Данная методика требует высокого профессионализма и большого опыта хирургов в миниинвазивной хирургии.

Современные технологии позволяют значительно расширить спектр операций на сердце, не прибегая к стандартным открытым хирургическим вмешательствам. Минимально инвазивная техника позволяет существенно сократить период восстановления пациентов. Среди преимуществ операции – и косметический эффект. Длина разреза раны порой не достигает и 6 сантиметров.

Первые публикации о применении данной методики в хирургическом лечении приобретенных пороков сердца появились в начале 1996 года. Иностранные хирурги Cosgrove, Navia, Mohr, Cohn, Carpentier сообщили об успешных операциях на аортальном и митральном клапанах из небольшого доступа. Сегодня эти технологии успешно применяются во всем мире.

В планах сердечно-сосудистых хирургов окружного кардиодиспансера – дальнейшее развитие миниинвазивных методик. Специалисты будут развивать сочетанные операции по коррекции митрального и трикуспидального клапанов одновременно с лечением нарушения ритма сердца (фибрилляция предсердий).