На улице Профсоюзов перекроют дорогу на четыре дня. Маршруты автобусов изменятся // ГРАФИК

По ул. Профсоюзов на участке от ул. Чехова до ул. Лермонтова (в районе дома №30) запланирован ремонт дорог (с 06.00 27 июля до 06.00 31 июля), поэтому дороги будут перекрыты.

Также на время перекрытия движение маршрутных автобусов будет в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

- маршруты № 11, 14 – при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс» объезд по пр. Ленина, пр. Мира, ул. Лермонтова, ул. Профсоюзов (остановочный пункт «Горсвет»), далее по маршруту;

- маршрут № 14А – при движении от остановочного пункта «ул. Островского» с нечётной стороны ул. Профсоюзов по ул. Лермонтова, пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. И. Киртбая (остановочный пункт «Автовокзал»), далее по маршруту;

- сезонный маршрут № 111 – при движении от остановочного пункта «магазин Охотник» объезд по пр. Мира, пр. Ленина, ул. Аэрофлотская (остановочный пункт «Автовокзал»), далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Сообщил департамент городского хозяйства.