Югра вошла в десятку лидеров по собираемости взносов на капремонт

По итогам выполнения региональных программ капремонта за первое полугодие 2017 года Югра упрочила свои позиции среди субъектов Российской Федерации, лидирующих по уровню собираемости взносов на капитальный ремонт.

Средний показатель собираемости взносов в России составил 85,83%. Югра вошла в «десятку» лидеров по России и разместилась на 7-м месте с показателем – 96,91%.

В Уральском Федеральном уровень собираемости составляет 89,92%. Среди регионов УрФО, Югра заняла первое место.

По итогам 2-го квартала 2017 года 90-процентный порог собираемости в округе преодолели муниципальные образования: Белоярский район, Когалым, Лангепас, Нефтеюганск, Нягань, Радужный, Пыть-Ях, Советский район, Урай. Высокие показатели уровня сборов в указанных муниципалитетах связаны с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах в 2017 году активно погашается просроченная задолженность по оплате взносов за 2014 и 2015 годы.