За первое полугодие Россияне заплатили 60 млн рублей за нарушения закона о курении

За первое полугодие 2017 года Роспотребнадзор назначил административные штрафы на 60 миллионов рублей за нарушения закона о курении, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Общая сумма назначенных административных штрафов составила около 60 млн. рублей», – говорится в сообщении.

«В результате употребления табака ежегодно в мире умирает около 6 миллионов человек, и если не активизировать усилия, то согласно прогнозам ВОЗ к 2030 г. этот показатель превысит 8 миллионов человек в год», – пояснил Роспотребнадзор.

К административной ответственности привлечено 6,7 тысяч лиц, в их числе около 2000 граждан, около 1700 работников организаций-продавцов табачной продукции, около 700 предпринимателей и порядка 1000 юридических лиц.

Напомним, что всего с начала действия антитабачного закона (15 ноября 2013 года) должностные лица Роспотребнадзора привлекли к ответственности около 58 тысяч нарушителей.