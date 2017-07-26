​Мэтт Грейнинг, создатель «Симпсонов», выпустит новый мультсериал

В 2018 году на стриминговом сервисе Netflix выйдет анимационный комедийный сериал «Disenchantment» от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга, сообщает «Meduza»

Сериал будет будет состоять как минимум из двух сезонов по десять серий в каждом и называться Disenchantment («Разочарование»). Действия сериала будет происходить в сказочном королевстве Дримланд (Dreamland, «царство грез»), а главными героями станут «молодая пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси». Стоит отметить, что персонажей озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.

«В конечном счете „Разочарование“ будет про жизнь и смерть, любовь и секс и как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов — вопреки тому, что говорят старшие, волшебники и прочие», — рассказал Грейнинг.