​Сотрудники администрации Сургута будут получать зарплату на карты Сбербанка

Администрация Сургута стала участником зарплатного проекта Сбербанка. В рамках договора было выпущено более 1500 банковских карт, около 500 из которых карты «МИР». Всего с начала текущего года Сбербанк в Югре выпустил более 20 тысяч карт национальной платежной системы

«Клиенты банка могут выпустить зарплатную карту с индивидуальным дизайном, которая в последующем может использоваться в качестве пропуска на работу. Также сотрудники бюджетных учреждений – держатели зарплатных карт банка – могут воспользоваться бонусной программой «Спасибо от Сбербанка» и льготными условиями кредитования», – прокомментировал начальник отдела прямых продаж Сургутского отделения Сбербанка Ефим Вайсберг.

Подобную информацию о преимуществах зарплатного проекта можно получить в любом отделении банка или на официальном сайте www.sberbank.ru