​В России старый iPhone можно будет обменять на новый по программе «Trade-In»

Американская корпорация Apple запускает в России бессрочную программу обмена старых iphone на новые с доплатой. Изначально сдать в «Trade-in» старый телефон можно будет в re:Store, «М.Видео» и «Связном», сообщают «Ведомости».

В «Связном», как рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера Сергей Тихонов, trade-in уже действует и в более чем 100 магазинах и уже можно обменять старый iPhone на новый, а окончательно проект будет распространен на всю сеть (2,7 тыс. точек) в августе.

Согласно проекту, Apple принимают произведенные специально для России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии. При этом размер скидки будет зависеть от технического состояния устройства и внешнего вида. Таким образом максимальная сидка может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

В настоящий момент программа trade-in у Apple, действует в странах, в которых есть её фирменный магазины Apple Store. Всего их, по информации собеседника «Ведомостей», «чуть менее 500». В России таких магазинов нет.