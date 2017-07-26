​Сбербанк провел уроки финансовой грамотности для представителей малого бизнеса

В столице Югры прошел семинар, посвященный банковскому обслуживанию предпринимателей. Организаторами мероприятия выступили Сбербанк, региональная Торгово-промышленная палата и УФНС по ХМАО-Югре.Участникам встречи рассказали о порядке ведения бухгалтерского и налогового учета с учетом требований банка.

«Эта тема интересна в равной степени, как для представителей бизнеса, так и для сотрудников банка, ведь каждая бухгалтерская операция должна найти отражение в отчетных документах организации. Проблем с ведением бухгалтерского учета хватает: компании могут допускать ошибки в расчетах или совершать финансовые операции в обход действующих требований», – отметил начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС России №1 по ХМАО-Югре Сергей Шелемехов.

«Приходя в банк, предпринимателю обязательно нужно раскрыть информацию о компании, рассказать о структуре и схеме бизнеса и о лицах, которые к нему причастны. Чем подробнее и прозрачнее информация о клиенте, тем больше шансов на получение кредита, безопасное совершение финансовых сделок. Кредитные продукты банка дают корпоративным клиентам дополнительную возможность для развития своего бизнеса», – подчеркнула начальник управления продаж малому бизнесу Ханты-Мансийского отделения Сбербанка Ирина Кудинова.

24 августа в Ханты-Мансийске пройдет еще один семинар по данной теме, принять в нем участие могут все заинтересованные предприниматели. Подробная информация будет опубликована на официальном сайте Торгово-промышленной палаты ХМАО – Югры.