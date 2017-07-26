​Минтранс пояснил, что дополнительная плата за провоз телефона в кармане взиматься не будет

Ранее портал siapress.ru сообщал, что из перечня вещей, которые сейчас можно взять бесплатно в салон сверх указанной нормы хотят исключить многие вещи. Министр транспорта Максим Соколов дал пояснения, что предложения ведомства об исключении мобильных телефонов, ноутбуков и верхней одежды из списка предметов, которые можно брать с собой на борт бесплатно, не подразумевают взимания дополнительной платы с пассажиров.

«Пусть пассажиры не волнуются — за провоз мобильного телефона в кармане или электронной книжки с них дополнительных денег никто требовать не будет», — сказал он агентству ТАСС.

Минтранс пояснил, что эти предметы (папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру) «не запрещается» убирать в ручную кладь, где они по сути всегда и находятся. «Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 килограмм», – уточнили в Минтрансе.

Также Соколов заявил, что этот законопроект «принят по поручению президента» и призван дополнительно на «10-20 процентов» снизить стоимость билетов за счет отмены провоза багажа.

Стоит отметить, что авиакомпания "Победа" уже завила, что готова снизить базовые тарифы в случае отмены обязанности всех авиакомпаний беслпатного провоз багажа.

"Снижение тарифов может достигать 20%, - говорится в сообщении компании.- Такая мера необходима для успешного развития лоукостеров, один из основных принципов работы которых заключается в возможности предложить клиенту низкую плату за перелет в обмен на отказ от большинства услуг, в которых клиент не нуждается".