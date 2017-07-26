В Сургутском районе жители могут участвовать в благоустройстве, не выходя из дома

Жители Сургутского района могут теперь дистанционно участвовать в благоустройстве поселений. Это стало возможным благодаря расширению возможностей сайта «One click», который является самым простым и быстрым способом обращения жителей района к власти. На портале создали дополнительные разделы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Таким образом жители смогут внести свои предложения и высказать пожелания, не выходя из дому и потратив на это не более нескольких минут. Сервис позволяет подгружать фотографии – для наглядности.

«Главная цель данного проекта – создать условия для повышения качества и комфорта городской среды. Для того чтобы у граждан была возможность высказать свои предложения и в дальнейшем вести учет реакции на них, на сайте администрации района была создана специальная вкладка «Комфортная среда». Здесь граждане могут оставлять свои пожелания», - комментирует начальник отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Сургутского района Мария Гагиева.

В разделе «Благоустройство общественных территорий» граждане могут обратиться к администрации с пожеланиями создать более благоприятные условия для отдыха и прогулок по территории поселения. Например, установить в парках и скверах дополнительные скамейки и урны, увеличить площадь озеленения территории и тому подобные. Во вкладке «Благоустройство дворовых территорий» есть возможность высказать пожелания по ремонту внутридворовых проездов, установке спортивных или детских игровых площадок. В администрации подчеркивают - все заявки, поступившие от жителей, будут учтены.

«Некоторые пожелания уже были учтены в текущем году, и деньги на них заложены в бюджете. В случае, если мероприятия не вошли в главный финансовый документ, то они обязательно будут включаться в программы последующих лет», - поясняет Гагиева.