ФАС подозревает крупнейшие фармацевтические компании в сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает фармацевтические компании «Фармстандарт» и «Биокард» в организации картельного сговора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что «Биокад», проверяемая по подозрению в крупном картеле на торгах, препятствовала проведению проверки. «Составлен протокол о воспрепятствовании. Компании ООО «Фармстандарт» и АО «Фармстандарт» также препятствуют проверке и отключили сетевые диски. Такие действия компаний демонстрируют, что им есть, что скрывать от антимонопольных органов», – говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале ФАС.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева, компании подозреваются участии в картеле на торгах при закупках лекарств по программе «7 нозологий».

«Перечень препаратов достаточно большой. Суммы тоже большие. Сейчас трудно оценить, какую сумму мы докажем – у нас есть подозрения, что это очень большие суммы, которые исчисляются в десятках миллиардах»,– цитирует Тенишева «Коммерсантъ». При этом представитель ФАС отметил, что в картеле могли участвовать и другие компании.

Весной «Ведомости» выпустили расследование, из которого следовало, что конкуренция среди поставщиков лекарств в Москве невысокая. Большинство заказов для больниц (почти на 15 миллиардов рублей) получили компании, связанные с «Европейским медицинским центром», в котором ранее работал заммэра Москвы Леонид Печатников. «Фармстандарту» и «Биокаду» досталось заказов почти на 9 миллиардов.

Примерно год назад ФАС начала расследование деятельности потенциального картеля, участники которого помогали друг другу поддерживать цены на лекарства и медицинскую технику, поставляемые больницы по всей России.