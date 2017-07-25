В Югру приезжает больше выпускников вузов, чем уезжает

В Югру каждый год прибывает почти семь тысяч выпускников вузов, что более чем на 3 тыс. 500 человек больше, чем тех, кто уезжает. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики «Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов».



При этом авторы отмечают уникальность округа: в Югре наблюдается значительный отток выпускников вузов, но, в то же время, среди трудоустроенных выпускников вузов в самом регионе велика доля приезжих.

Исследователи из ВШЭ разделили все регионы на несколько групп. Тюменскую область отнесли ко второй - регионы, куда едут учиться, но после окончания вуза уезжают работать в другие места. Югра очутилась в четвертой группе – здесь находятся регионы, из которых наблюдается значительный отток выпускников. Ямалу же и вовсе не повезло: на полуострове есть только филиалы других университетов и поэтому в исследование он включен не был.